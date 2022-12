Jojo Todynho passa mal e vai ao hospital em meio à confusão com ex-marido

A cantora Jojo Todynho passou mal e precisou de atendimento médico nesta terça-feira (13). De acordo com a equipe da artista, a cantora foi ao hospital após aparecerem manchas vermelhas em uma das pernas, acompanhadas de dor e coceira. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Ainda não há um diagnóstico sobre a saúde de Jojo, mas os médicos indicaram que o mal-estar pode ter sido causado por estresse. Os especialistas chegaram a desconfiar de trombose, mas o problema foi descartado.

Jojo foi liberada pela equipe médica para voltar para casa após a consulta e está sendo medicada.

B.O. e medida protetiva contra ex-marido

O problema de saúde da carioca surgiu em meio à confusão com ex-marido, Lucas Souza. Ela fez um boletim de ocorrência contra ele no último sábado (10). Além do BO, ela pediu uma medida protetiva contra o militar.

Segundo Jojo, o rapaz teria agredido ela verbalmente, quando buscava uma reconciliação. "Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada, vim abrir um BO, uma medida protetiva contra o Lucas, porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando... Ontem ele me agrediu verbalmente".

Casamento conturbado

O casamento dos dois acabou de maneira conturbada. Lucas chegou a divulgar em suas redes sociais o fim do relacionamento, fato que a cantora negou. Pouco tempo depois, ela confirmou o término da relação.

"Agressão não é só física, mas é psicológica também. Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito. Não desrespeitei nem diminui ele como homem. Por isso vim hoje tomar minha atitude", disse ela ainda na frente da delegacia.