Jojo Todynho alfineta Militão após episódio da carne de ouro: 'e a pensão?'

Neste domingo (04) Jojo Todynho soltou o verbo em cima do zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão. O atleta estava entre os jogadores que fizeram uma visita ao restaurante do famoso chefe Salt Bae no Catar e ostetaram de um prato de carne folheada a ouro 24 quilates que pode chegar a custar R$ 9 mil.

No programa Central da Copa, a cantora relacionou o acontecido com a briga judicial de Militão e da ex companheira, Karoline Lima, pelo valor da pensão da filha do casal. "Se a pensão estiver em ordem, pode até morar com ouro", alfinetou Jojo.

O zagueiro foi muito criticado por tentar reduzir o valor do auxílio para R$ 6 mil e por processar a ex namorada por por danos morais. O caso já foi resolvido e os dois colocaram um ponto final da briga judicial.

Carne de ouro no Catar

Além de Militão, outros atletas também aproveitaram da iguaria luxuosa que gerou polêmica. Nas imagens divulgadas no perfil do dono do restaurante, é possível ver também Vinícius Jr., Bremer e Gabriel Jesus. Além disso, Ronaldo Fenômeno também acompanhou os atletas na visita.