Convocação da Seleção Brasileira: veja horário, onde assistir ao vivo e jogadores cotados

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, realiza nesta sexta-feira (1º), às 15h (horário de Brasília), a convocação dos jogadores do Brasil para jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A lista de convocados será divulgada em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). A expectativa é que Dorival Júnior anuncie uma lista composta por 23 jogadores.

ONDE ASSISTIR À CONVOCAÇÃO

A convocação da Seleção Brasileira será transmitida por: Sportv, Ge, e CBF TV.

QUE HORAS É A CONVOCAÇÃO

A convocação da Seleção Brasileira acontecerá nesta sexta-feira (1º), às 15h.

JOGADORES COTADOS

De acordo com informações do ge, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, Gerson, meio-campista do Flamengo, e Dodô, lateral-direita da Fiorentina, estão entre os cotados para a convocação da Seleção.