Árbitro confirma em súmula a expulsão do botafoguense Luiz Henrique: 'Arremessou uma garrafa'

O Botafogo terá um desfalque de peso na partida diante do Vitória, sábado, no Engenhão, pela 35ª rodada do Brasileirão. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira confirmou a expulsão do atacante Luiz Henrique após o empate sem gols com o Atlético-MG, após flagrar no vídeo do VAR que o camisa 7 arremessou uma garrafa em seguranças do estádio Independência na confusão próxima aos vestiários.

"Informo que quando estávamos no campo de jogo observando o conflito generalizado, vimos um arremesso de uma garrafa preta em direção aos seguranças da equipe mandante, não sendo identificado quem realizou o lançamento", escreveu Luiz Flávio na súmula.

Chamado pelo VAR, o árbitro paulista acabou identificando Luiz Henrique como o autor do arremesso. "Após recomendação do VAR para uma revisão, identifiquei através das imagens que quem arremessou o objeto (garrafa) foi o atleta de número 7, Sr. Luiz Henrique André Rosa da Silva, atingindo uma segurança, causando a expulsão do atleta. Devido ao atleta já ter adentrado ao vestiário, não foi possível a apresentação do cartão vermelho", explicou.

Luiz Flávio se encaminhou aos vestiário dos visitantes, mas acabou informado que o atacante não viria atendê-lo. Ele apenas comunicou a expulsão, relatada na súmula. Ainda falou sobre o vermelho para o zagueiro Alexander Barboza e a catimba dos mineiros.

"Informo que após finalizada a partida, o atleta expulso, Alexander Nahuel Barboza Ullua, da equipe do SAF Botafogo, adentrou ao campo de jogo correndo e sendo contido por seguranças de sua equipe", escreveu o arbitro. E explicou o motivo do segundo amarelo e o consequente vermelho, alegando "conduta antidesportiva ao trocar cabeçadas com o adversário". Igor Rabello levou amarelo.

"Informo ainda que houve um confronto entre seguranças da Arena e seguranças da equipe do SAF Botafogo, após finalizada a partida na zona de acesso aos vestiários", relatou. Contra o Atlético-MG pesará o retardamento do jogo. "Informo que durante o segundo tempo, sumiram algumas bolas utilizadas na partida, causando retardamento nos reinícios."