Resultados de Palmeiras e Botafogo interessam Fortaleza na luta por título da Série A

Botafogo e Palmeiras, adversários diretos do Fortaleza na luta pelo título da Série A do Brasileirão 2024, entraram em campo na última quarta-feira (20), pela 34ª rodada da competição. Os três são os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, jogando fora de casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Com o resultado, o Verdão chegou aos 67 pontos, ocupando a segunda colocação na tabela de classificação.

Já o Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, também jogando fora de casa, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Com o resultado, o time carioca chegou aos 69 pontos, permanecendo na liderança da Série A do Brasileirão.

Caso vença o Fluminense nesta sexta-feira (22), o Fortaleza chega aos 66 pontos, ficando um ponto atrás do vice-líder Palmeiras e dois três pontos atrás do líder Botafogo, acirrando ainda mais a disputa pelo título brasileiro.