Guarani escolhe uniforme verde, e Ceará jogará de branco em partida decisiva da Série B

O Ceará jogará de branco na partida decisiva do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Guarani, em Campinas, neste domingo, às 18h30, o Vovô usará seu uniforme número dois, e a escolha não foi por livre e espontânea vontade. O Guarani de Campinas fez questão de usar a apresentação número 1, verde, e impossibilitará o Alvinegro de atuar com a mística camisa roxa.

A camisa roxa, em alusão às origens do Alvinegro, que se chamava Rio Branco, tem sido a marca da campanha de recuperação do time de Léo Condé, que chegou a estar com menos de 10% de chance de acesso e agora depende apenas de si. A mística já existe desde 2015, quando ao comando de Lisca, a equipe alvinegra também fez arrancada impressionante para se livrar do rebaixamento à Série C. No jogo decisivo contra o Macaé, inclusive, o time de Porangabuçu atuou com uma camisa roxa.

Legenda: Uniforme roxo tem sido marca registrada da campanha de recuperação do Ceará Foto: Kid Jr/SVM

Guarani tem dificultado a vida do Ceará

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o Guarani-SP não tem sido muito receptivo às demandas do Ceará, desde o pedido para ampliação do número de ingressos visitantes no estádio e também essa questão do uniforme. O time de Campinas também voltou a 'convocar' o time principal da temporada para a partida, indo na contramão de notícias de desmonte da equipe e diferente do time utilizado na última partida contra o Brusque, quando o Bugre paulista já se encontrava rebaixado como agora.

Ceará e Guarani se enfrentam na noite deste domingo, às 18h30, com transmissão ao vivo da Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste, além de todas as repercussões do jogo. Se vencer, o time cearense estará de volta à primeira divisão do Brasileiro. Se empatar, depende de derrotas de Mirassol ou Novorizontino ou empate do Sport. Se perder, somente a derrota do time pernambucano possibilitaria o acesso alvinegro.