Quais as chances de acesso do Ceará na Série B? Veja probabilidades após 37ª rodada

O Ceará está a uma passo de conquistar o acesso à Série A de 2025. Com a vitória contra o América-MG por 1 a 0, nesta segunda (18), na Arena Castelão, o Vovô atingiu os 66 pontos e chegou na última rodada da Série B de 2024 dentro do G-4, dependendo apenas de si para alcançar a vaga na 1ª divisão nacional.

O que já foi um milagre para muitos em parte da competição agora se apresenta com um cenário favorável. O Diário do Nordeste apresenta abaixo análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará conquistar o acesso à Série A do Brasileirão com o final da temporada 2024.

Vale ressaltar que, matematicamente, apenas o campeão Santos subiu de divisão. A briga final está entre Ceará, Sport, Mirassol e Novorizontino.

Legenda: Com a vitória, o Vozão está no G4 para a última rodada e só depende de sí para subir para a Série A Foto: Reprodução / srgoool

ESPIÃO ESTATÍSTICO

82,07% Chance de acesso do Ceará

Segundo o Espião Estatístico, em parceria com o economista Bruno Imaizumi, o Ceará apresenta hoje 82,07% de chance de conquistar o acesso à Série A. Na análise, após a 37ª rodada, o Vovô fica atrás apenas do Mirassol (90,01%), com mais probabilidades que Novorizontino (71,46%) e Sport (56,46%).

“Calculamos as chances de cada equipe vencer os jogos restantes, realizando 10 mil simulações para cada partida a ser disputada, o que resulta nos percentuais”, explicaram Davi Barros e Roberto Teixeira, em matéria publicada no ge.

Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão em jogo contra o América-MG Foto: Kid Júnior/SVM

UFMG

70,2% Chance de acesso do Ceará

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta o Ceará com 70,2% de chance de conquistar o acesso à Série A. Após a 37ª rodada, o time alvinegro estaria atrás de Mirassol (94,3%) e Novorizontino (83,6%) nos prognósticos, mas na frente do Sport (51,9%).

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nas duas circunstâncias para os cálculos, dando peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, ao Estadão, em 2023.

INFOBOLA

62% Chance de acesso do Ceará

O portal Infobola, no entanto, traz um panorama mais pessimista. No estudo, o Ceará apresenta 62% de chance de conquistar o acesso à Série A. Na análise, após a 37ª rodada, fica atrás de Mirassol (95%), Novorizontino (80%) e Sport (63%).

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada time, avaliada em função dos adversários e fator local”, diz o site.