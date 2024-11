Ceará x América-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e América-MG entram em campo, nesta segunda-feira (18), às 21h45, para encerrar a penúltima rodada da Série B. Na reta final da competição, o Vozão precisa vencer os dois confrontos decisivos para conseguir o acesso. O confronto na Arena Castelão, na capital cearense, marca o reencontro da torcida alvinegra com Lisca, treinador do Coelho.

Pela primeira vez na segundona, o Ceará vem de três vitórias consecutivas e tem o trunfo diante do América-MG: mais de 60 mil alvinegros no estádio. O Vozão, em casa, vem de sete triunfos seguidos, e precisa desbancar o adversário de hoje e o Guarani, para se garantir na primeira divisão em 2015. Na 36ª rodada, o Ceará bateu o Botafogo-SP por 4 a 1, fora de casa, com três gols de Saulo Mineiro e outro de Erick Pulga.

Já o Coelho Mineiro encerra sua participação na Série B diante de Ceará e Brusque. O time mineiro venceu o Ituano na última rodada por 3 a 2, dentro de casa, e ocupa agora a 9ª posição, com 55 pontos, 5 a menos que o Vozão. Ao longo de 36 rodadas, o América-MG somou 14 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, e o quinto melhor ataque da competição com 47 gols marcados.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e SporTV, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNO E DÚVIDAS NO VOVÔ

Peça importante no meio-campo alvinegro, Lourenço volta de suspensão, contra o Botafogo-SP, e deve ser titular ao lado de Richardson. “Homem da bola parada” do Ceará na Série B, o atleta soma seis gols e quatro assistências no ano. Entre os jogadores de “linha”, o camisa 97 é o quarto com mais tempo de jogo na temporada.

Com o retorno de Lourenço, De Lucca é quem deve perder espaço no meio-campo. Uma dúvida no setor fica por conta de Recalde, que trata inflamação no joelho e não encarou a Pantera na última semana. Caso não reúna condições, Lucas Mugni deve permanecer entre os titulares do time alvinegro.

Uma dúvida que poderia existir para a partida era o zagueiro João Pedro, que sentiu náuseas diante do Botafogo-SP e teve que ser substituído por Ramon Menezes. Porém, em entrevista ao Jogada 1º Tempo, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, rechaçou sua possível ausência contra o Coelho.

“João Pedro chegou no intervalo se sentindo muito mal, nauseado, não conseguia nem levantar a cabeça, consegui completar o primeiro tempo no sacrifício. A gente até notou movimentos estranhos no primeiro tempo. Ele não preocupa não, vai para o jogo normalmente”, destacou o mandatário alvinegro. Haroldo Martins diretor de futebol do Ceará

COMO CHEGA O COELHO?

Nos últimos seis jogos, o América-MG somou duas vitórias, em meio a duas derrotas e dois empates na Série B. O último resultado positivo foi diante do Ituano, pela 36ª rodada, quando o time do técnico Lisca venceu de virada o adversário paulista por 3 a 2, no estádio Independência. Nicolas, Lucão e Fabinho marcaram os gols do triunfo da equipe mineira.

Ao longo da semana, rolou boatos da possível saída do meio-campista Juninho para o Goiás, até com despedidas no atual grupo, o que foi negado pelo atleta em entrevista à rádio Itatiaia. O jogador afirmou que tem contrato com o Coelho e o foco é na reta final da Série B. O experiente atleta, de 37 anos, é o que mais atuou pela equipe na temporada, com 45 partidas, 6 gols e 4 assistências no ano.

A artilharia do Coelhão na Série B é puxada por Fabinho com sete gols, seguido por Brenner, que tem seis marcados. Na sequência, a lista é puxada por Juninho com cinco, Alê, Rodriguinho e Renato Marques com quatro tentos assinalados cada.

Quando atuou fora de casa na competição, o América-MG somou apenas 13 pontos em 18 partidas. O time mineiro tem o 8º pior aproveitamento como visitante na Série B, com apenas duas vitórias, sete empates e nove derrotas. Diante do Ceará, Lisca fará sua 14ª partida à frente da equipe americana, que antes era treinada por Cauan de Almeida.

DUELOS FINAIS

Mais uma vez, o Ceará entra em campo ciente dos resultados dos seus adversários diretos na Série B. Apesar de secar seus concorrentes, o Vozão depende de si para conseguir o tão almejado retorno à elite do futebol brasileiro. O time alvinegro precisa bater o América-MG e o Guarani, na última rodada, para alcançar o objetivo final.

Inspirado no último duelo contra a Pantera, com três gols e uma assistência, Saulo Mineiro destacou foco do Vozão na reta decisiva e ansiedade para os dois jogos restantes.

"A gente entrou no G-4 no momento certo, acredito eu, mas temos que continuar com os pés no chão porque ainda tem mais dois jogos importantes, vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, do nosso 12º jogador. Não vai ser um jogo fácil, se Deus quiser, vamos, no final do campeonato, comemorar o tão sonhado acesso pelo Ceará", ponderou o atacante. Saulo Mineiro atacante do Ceará

O camisa 73 soma dez gols com a camisa alvinegra na segundona, divide a vice-artilharia do time com Aylon, atrás apenas de Pulga que marcou 13 vezes. No recorte apenas dos três jogadores, o Vozão balançou as redes adversárias em 33 oportunidades. O trio é responsável por mais de 50% dos 58 gols feitos pelo Ceará na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho, Elizari e Daniel Júnior; Rodriguinho e Brenner. Técnico: Lisca.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X AMÉRICA-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 18/11/24 (segunda-feira)

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco - FIFA (RS)

Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Árbitra de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN)