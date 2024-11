Ceará só depende dele para subir para a Série A; veja cenários para a última rodada

Não foi fácil como se previa, mas o Vozão venceu o América/MG por 1 a 0 no abarrotado Castelão na noite desta segunda-feira (19), pela 37ª rodada da Série B. Com a vitória, o Ceará voltou ao G4 e só depende de sí para conquistar o acesso no domingo (24), quando enfrenta o Guarani em Campinas, às 18h30, pela 38ª rodada.

Com o complemento da 37ª rodada, apenas 4 clubes disputam as 3 vagas restantes. O Santos subiu e conquistou o título, com Mirassol (2º com 64), Novorizontino (3º com 64), Ceará (4º com 63) e Sport (5º com 63). O Goiás, em 6º com 60, não tem mais chance de acesso após a vitória do Vozão.

Legenda: Com a vitória, o Vozão está no G4 para a última rodada e só depende de sí para subir para a Série A Foto: Reprodução / srgoool

Jogos que interessam na luta pelo acesso: Guarani x Ceará (Brinco de Ouro), Goiás x Novorizontino (Serrinha), Mirassol x Chapecoense (Maião) e Sport x Santos (Ilha do Retiro).

A curiosidade é que os adversários de todos os times que lutam pelo acesso não almejam mais nada. O Guarani já caiu, o Goiás não tem mais chance de subir, a Chapecoense já escapou do rebaixamento e o Santos já é campeão da Série B.

Portanto, veja os cenários para o acesso do Vozão:

1) Com vitória

Se o Ceará vencer o Guarani, chega a 66 pontos e estará na Série A em 2025

2) Com empate

Se o Vozão empatar, chega a 64 e precisará torcer para que um dos 3 adversários tropece - Mirassol (derrota), Novorizontino (derrota) ou Sport (empate) - para estar na Série A em 2025.

3) Com derrota

Se o Ceará perder, se mantém com 63, e só subirá para a Série A assim se o Sport também perder seu jogo.