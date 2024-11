Ceará vive expectativa do acesso para coroar o bom momento e a arrancada na Série B

O Ceará está a um passo do acesso à Série A de 2025. Um sonho que pode se materializar em realidade em cerca de 24h, em Campinas, contra o Guarani-SP, na 38ª e última rodada da Série B. De todas as características desse clube, uma é emblemática: enquanto existir chance, a torcida vai acreditar.

Na 33ª rodada, o time estava na 6ª posição, a cinco pontos de distância do G-4. Hoje, é o 4º colocado.

A missão segue árdua, tem mais uma final pela frente, mas a perspectiva mudou: depende de si. Para um torcedor que sofreu tanto ao longo do ano, isolado na disputa política e econômica de Porangabuçu, o domingo (23) pode se tornar um oásis de êxtase se a instituição alvinegra vencer.

Legenda: A torcida do Ceará demonstrou apoio incondicional na reta final da Série B Foto: Ismael Soares / SVM

Em novembro, no último compromisso do ano, todas as batalhas culminaram em um pacto pelo acesso. As críticas cessaram, o apoio foi incondicional, a equipe encaixou em campo, os resultados foram favoráveis e tudo permitiu que esse momento - a chance do acesso - fosse real em campo.

O caminho do futuro é imponderável. A única certeza é de que o Ceará Sporting Club vai, sim, lutar.

O início do ano reservou o título do Campeonato Cearense de 2024, histórico e também festejado. No entanto, a análise é unânime: o grande objetivo é fugir da Série B, um veneno para esse clube.

Legenda: Ceará conquistou o 46º título do Campeonato Cearense na atual temporada Foto: Fabiane de Paula / SVM

Como um castelo de areia, a reputação e a credibilidade ruíram rapidamente longe da 1ª divisão, as sequelas foram profundas. O que não mudou foi a devoção e obsessão do torcedor, que foi muito além de apoio, mas combustível: definitivamente, conduziu essa instituição até a chegada no G-4.

Hoje, o clube parece mais maduro e consciente da missão que tem. A partir das 18h30 deste domingo (23), restaram apenas 90 minutos.