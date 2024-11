Sistema Verdes Mares fará cobertura especial para jogo decisivo do Ceará

O Sistema Verdes Mares realiza uma cobertura especial do para o jogo decisivo do Ceará na Série B do Brasileirão. Antes da bola rolar neste domingo, às 18h30, em Campinas, o torcedor alvinegro já pode acompanhar todos os bastidores do jogo que pode garantir o retorno do Vozão para a Série A.

Com nossa equipe direto de São Paulo, o time do SVM entra em campo antes da partida e traz entrevistas, reportagens e debates para o Diário do Nordeste, TV Diário e Verdinha FM.

No domingo, o Diário do Nordeste já apresenta a possível escalação do time, detalhes do último treino realizado por Léo Condé. O tempo real direto começa às 14 horas. O repórter Samuel Conrado, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, já mostra o clima no local do jogo e a chegada da torcida do Ceará.

Na Verdinha FM e TV Diário, a programação começa às 15 horas. Com um pré-jogo de mais de três horas, os comentaristas do SVM vão mostrar o Raio-X do jogo. Nossos repórteres pelas ruas vão mostrar a movimentação nos bares e restaurantes da Capital. Quando a bola rolar, às 18h30, a narração será de Jota Rômulo, com comentários de Wilton Bezerra e Alexandre Mota.

PROGRAMAÇÃO:

🗓️ 24/11/2024

📌 Tempo Real do Diário do Nordeste às 14h.

🎙️Programa Especial na TV Diário, Verdinha FM e Jogada SVM no Youtube às 15h