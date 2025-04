Paulo Isidoro: ex-atleta conta história no Fortaleza | Jogada do Leão #13

O ex-atleta do Fortaleza, Paulo Isidoro, conhecido pela trajetória construída no Fortaleza entre os anos de 2005, 2007, 2008 e 2010, voltou a capital cearense para contar um pouco do que viveu vestindo a camisa do Tricolor de Aço. Após aposentadoria, Paulo Isidoro se formou em Educação Física, atua como treinador, com passagens por clubes da Bahia e de Roraima.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, conta com a participação do ex-atleta Paulo Isidoro, num bate-papo bem descontraído.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO: