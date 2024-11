Ceará vence Fortaleza e se sagra campeão do Cearense Feminino 2024

Após conquistar o título estadual de 2024 no futebol masculino, o Ceará também conquistou a taça do Campeonato Cearense na categoria feminina ao bater o Fortaleza por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas, na tarde deste sábado (23).

Helena marcou o gol da vitória em momento decisivo do segundo tempo, aproveitando jogada cruzada pelo lado direito. As meninas alvinegras conseguiram sustentar a vantagem e se sagraram campeãs estaduais.

O Ceará desbancou o favoritismo do Fortaleza que, até o jogo da final do Estadual, estava invicto na competição. Com o resultado, o time do técnico Erivelton Viana está qualificado para o Brasileiro Série A3.