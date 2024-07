A goleada sofrida pelo Brasil para a Alemanha por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014 completa dez anos nesta segunda-feira, 8 de julho de 2024. O duelo foi válido pela semifinal da Copa do Mundo e foi disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A derrota, considerada a mais impactante da história da Seleção Brasileira, deu fim ao sonho da conquista do hexacampeonato em solo brasileiro. A Alemanha sagrou-se campeã do torneio, superando a Argentina na grande final.

Legenda: 7 a 1: derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo completa dez anos Foto: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

Müller, Klose, Kross (2x), Khedira e Schürrle (2x) marcaram os gols da goleada da Alemanha sobre o Brasil naquele 8 de julho de 2014. Oscar, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da Seleção Brasileira na partida.

ESCALAÇÃO DO BRASIL NO 7 A 1

Júlio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Fernandinho (Ramires), Luiz Gustavo e Oscar; Hulk (Paulinho), Bernard e Fred (Willian). Téc.: Felipão.

ESCALAÇÃO DA ALEMANHA NO 7 A 1