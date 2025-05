Galeano, do Ceará, estará na próxima convocação da seleção do Paraguai

O atacante Galeano, autor de um dos gols do Ceará na vitória sobre o Sport neste sábado (17), será convocado pela seleção do Paraguai. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 25 anos estará presente na próxima lista do técnico Gustavo Alfaro.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Ceará recebeu um e-mail da Asociación Paraguaya de Fútbol (Associação Paraguaia de Futebol) informando de que em breve Galeano será convocado pela seleção principal de seu país.

Legenda: Ceará vence Juazeirense por 2 a 0. Foto: Kid Junior/SVM

Galeano chegou ao Ceará nesta temporada e assumiu a titularidade nas últimas partidas, após a lesão de Fernandinho. Com a camisa alvinegra, ele soma cinco gols e uma assistência em 24 partidas disputadas pelo Vovô.

Ao longo da carreira, Galeano acumula passagens por Rubio Ñú, do Paraguai, São Paulo, do Brasil, Cerro Porteño, do Paraguai, Nacional, do Uruguai, e agora Ceará, do Brasil.