Irmã de Messi sofre acidente de trânsito em Miami e adia casamento

María Sol Messi sofreu fraturas e queimaduras após perder o controle do carro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 13:21)
Jogada
Legenda: Messi ao lado da irmã Maria Sol.
Foto: Reprodução/Instagram

A irmã de Lionel Messi sofreu um acidente no trânsito de Miami nesta terça-feira (23). María Sol Messi perdeu acabou perdendo o controle do carro e bateu na parede. Com isso, teve queimaduras no pulso, além de ter fraturado duas vértebras e o calcanhar. A informação foi divulgada pelo jornal Clarín, da Argentina. 

A irmã do craque do Inter Miami não corre risco de vida. Ela já iniciou o processo de recuperação. No entanto, teve que adiar o casamento, marcado para o próximo dia 3 de janeiro. A cerimônia com Julián Arellano seria em Rosário, Santa Fé, onde ela encontraria toda a família.

A relação entre María Sol e Arellano teve início no bairro de La Bajada, em meio a encontros com amigos e familiares. Ainda muito jovens, os dois passaram a dividir a vida e fortaleceram a convivência ao longo dos anos. 

Julián construiu uma ligação profunda com o camisa 10 argentino, que o convidou para seu casamento, realizado em  2017, e mais tarde o levou para trabalhar no Inter Miami, onde passou a atuar como auxiliar técnico da equipe sub-19.

