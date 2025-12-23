Irmã de Messi sofre acidente de trânsito em Miami e adia casamento

A irmã de Lionel Messi sofreu um acidente no trânsito de Miami nesta terça-feira (23). María Sol Messi perdeu acabou perdendo o controle do carro e bateu na parede. Com isso, teve queimaduras no pulso, além de ter fraturado duas vértebras e o calcanhar. A informação foi divulgada pelo jornal Clarín, da Argentina.

A irmã do craque do Inter Miami não corre risco de vida. Ela já iniciou o processo de recuperação. No entanto, teve que adiar o casamento, marcado para o próximo dia 3 de janeiro. A cerimônia com Julián Arellano seria em Rosário, Santa Fé, onde ela encontraria toda a família.

A relação entre María Sol e Arellano teve início no bairro de La Bajada, em meio a encontros com amigos e familiares. Ainda muito jovens, os dois passaram a dividir a vida e fortaleceram a convivência ao longo dos anos.

Julián construiu uma ligação profunda com o camisa 10 argentino, que o convidou para seu casamento, realizado em 2017, e mais tarde o levou para trabalhar no Inter Miami, onde passou a atuar como auxiliar técnico da equipe sub-19.