Messi completa 35 anos: relembre momentos marcantes da carreira do craque

Quem acompanha futebol pelos últimos 18 anos viu o surgimento e a ascenção de uma figura que ficaria marcada na história do esporte. Como uma jovem promessa de 17 anos, Lionel Messi estreou nos gramados como jogador profissional no dia 16 de Outubro de 2004, vestindo a camisa do Barcelona, e desde então vem construindo uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol. Nesta sexta-feira (24), o craque argentino apaga as velas de seus 35 anos e o Jogada relembra momentos e dados marcantes da carreira do jogador.

Faro de Títulos

Dentre todos seus feitos, Messi sempre faz questão de destacar a importância das conquistas coletivas acima de qualquer outro interesse individual. E foi seguindo esse pensamento que o argentino tem, hoje, uma prateleira lotada de troféus que consagram uma carreira ainda em andamento.

São 39 títulos conquistados até aqui. No ranking geral da história do futebol, o camisa 10 da Argentina só fica atrás do brasileiro Daniel Alves, que tem 42 títulos.

A taça mais especial da prateleira recheada de Messi, sem dúvidas, é a conquista da Copa América de 2021, vencida contra o Brasil, dentro do Maracanã. Essa foi a primeira conquista do jogador vestindo a camisa da sua seleção, algo pelo qual foi cobrado durante anos.

Legenda: Jogador comemora título junto com os companheiros Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Além de campeão, o camisa 10 foi artilheiro, maior assistente e eleito melhor jogador da edição de 2021. A partida foi um marco não só para a carreira de Messi, mas para o futebol argentino, que saiu de uma seca de quase 30 anos sem títulos.

Gênio de ouro

Além de se destacar no coletivo, Lionel também é dono dos maiores recordes em premiações individuais. Jogando pelo Barcelona, empilhou Bolas de Ouro. A última, vencida no final do ano passado, foi a número sete na lista dourada do craque. Ele foi considerado o melhor jogador do mundo também em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Legenda: Argentino recebeu a última Bola de Ouro das mãos de Luiz Suarez, amigo e ex- companheiro de equipe Foto: FRANCK FIFE / AFP

Além de ser o maior vencedor deste prêmio, é dele também o topo do ranking da Chuteira de Ouro. Foram seis conquistas como maior goleador da Europa, entre as cinco grandes ligas, em uma temporada. Ele venceu o prêmio em 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 e 2019.

Legenda: Messi posa com todas as seis chuteiras de ouro conquistadas Foto: Divulgação/ Barcelona

E não poderia ser diferente, é dele o cargo de maior número de gols marcados em um único ano. O argentino alcançou o feito impressionante de balançar as redes 91 vezes em 2012.

Pintor do jogo

Não há como relembrar a trajetória de Messi e deixar de fora seu traço mais único: talento. São incontáveis as vezes que o argentino deixou o torcedor de boca aberta e fez defensores sofrerem dentro de campo. O drible curto, as jogadas geniais e a canhota certeira são autores de pinturas memoráveis e decisivas em diversas conquistas.

Da cabeçada na final da Liga dos Campeões de 2009 ao gol decisivo que deu a vitória ao Barcelona dentro do Santiago Bernabeu nos minutos finais, é difícil decidir qual deles é o melhor.

Barcelona x Manchester United - Champions League

Barcelona x Athletic Bilbao - Copa do Rey

Barcelona x Real Madrid - Champions League e Campeonato Espanhol

Argentina x Estados Unidos - Copa América

Barcelona x Bayern - Champions League