Ex-Fortaleza, Tinga é anunciado como reforço do Coritiba

Tinga foi anunciado como novo reforço do Coritiba nesta terça-feira (23). O lateral-direito e zagueiro de 32 anos deixou o Fortaleza e agora vai vestir a camisa da equipe liderada por Fernando Seabra.

O atleta é um dos ídolos do Tricolor do Pici, que fez grande homenagem ao confirmar a saída do jogador. Companheiros de equipe também homenagearam o atleta. O contrato do jogador com o Leão do Pici ia até o fim de 2026.

Pelo Fortaleza, Foram 389 partidas disputadas com 27 gols marcados. O atleta conquistou dez taças no tempo em que esteve no clube cearense. Foram seis Campeonatos Cearenses, uma Série B e três Copas do Nordeste.