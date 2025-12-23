Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-Fortaleza, Tinga é anunciado como reforço do Coritiba

Jogador de 32 anos tinha contrato com o Tricolor até 2026

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 12:59)
Jogada
Legenda: Tinga é anunciado como reforço do Coritiba.
Foto: Reprodução/Coritiba

Tinga foi anunciado como novo reforço do Coritiba nesta terça-feira (23). O lateral-direito e zagueiro de 32 anos deixou o Fortaleza e agora vai vestir a camisa da equipe liderada por Fernando Seabra.

O atleta é um dos ídolos do Tricolor do Pici, que fez grande homenagem ao confirmar a saída do jogador. Companheiros de equipe também homenagearam o atleta. O contrato do jogador com o Leão do Pici ia até o fim de 2026.

Pelo Fortaleza, Foram 389 partidas disputadas com 27 gols marcados. O atleta conquistou dez taças no tempo em que esteve no clube cearense. Foram seis Campeonatos Cearenses, uma Série B e três Copas do Nordeste.

Veja também

teaser image
Jogada

'Pescador de Taças': confira os 10 títulos de Tinga com o Fortaleza

teaser image
Jogada

Tinga recebe homenagens de companheiros do Fortaleza nas redes sociais; confira

teaser image
Jogada

'Pescador de Taças': confira os 10 títulos de Tinga com o Fortaleza

Assuntos Relacionados

Jogada

Irmã de Messi sofre acidente de trânsito em Miami e adia casamento

María Sol Messi sofreu fraturas e queimaduras após perder o controle do carro

Redação Há 11 minutos

Jogada

Ex-Fortaleza, Tinga é anunciado como reforço do Coritiba

Jogador de 32 anos tinha contrato com o Tricolor até 2026

Crisneive Silveira Há 38 minutos
jogador de futebol

Jogada

'Pescador de Taças': confira os 10 títulos de Tinga com o Fortaleza

Jogador se despede do Tricolor como um dos jogadores mais vencedores da história do clube

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Pierre, volante do Fortaleza

Jogada

Fortaleza vai comprar o volante Pierre; expectativa de contrato por quatro anos

O Fortaleza vai desembolsar R$ 4 milhões pela compra do volante

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Ceará encaminha compra de Vinícius Zanocelo com contrato até 2028; veja detalhes

Volante de 24 anos pertence ao Santos mas deve ser adquirido em definitivo pelo Vovô

Daniel Farias Há 2 horas
Capitão do Fortaleza, Tinga comemora gol

Jogada

Tinga recebe homenagens de companheiros do Fortaleza nas redes sociais; confira

Defensor conquistou dez títulos vestindo a camisa do clube cearense

Crisneive Silveira 23 de Dezembro de 2025