Lionel Messi revela onde pode encerrar a carreira; confira

O atacante Lionel Messi caminha para a aposentadoria. Com 36 anos e campeão da Copa do Mundo pela seleção da Argentina, o atleta revelou que pode encerrar a carreira no Inter Miami-EUA, onde tem contrato até o fim da temporada de 2025.

“Sim, acredito que sim. Hoje, creio que (o Inter Miami) vai ser meu último clube", disse para a reportagem da ESPN Argentina.

A decisão encerraria a chance de Messi atuar pelo futebol argentino e conquistar uma Libertadores no país natal, no que seria um título inédito, ou mesmo de retornar ao Barcelona, onde é apontado como o principal ídolo da história do clube.

“Eu também não estou (preparado para deixar o futebol). Fiz isso a vida inteira, adoro jogar bola, curto o treino, o dia a dia, o jogo. Sim, um pouco de medo de quando terminar tudo sempre existe. Foi um passo difícil deixar a Europa para vir aqui (nos EUA). O fato de ter sido campeão do mundo ajudou a ver a coisa de outra maneira, mas não penso nisso, tento desfrutar muito mais de tudo, porque tenho consciência de que cada vez falta menos”. Lionel Messi Atacante do Inter Miami

Messi chegou ao Inter Miami em 2023 após uma passagem pelo Paris Saint-Germain (PSG) e a conquista do título mundial. Na atual temporada, soma 15 jogos, com 14 gols e 11 assistências. No momento, está concentrado com a Argentina para a disputa da Copa América. Atual campeão, estreia na próxima quinta (20), contra o Canadá. No Grupo A, divide a chave com Chile e Peru.