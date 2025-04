Lenda do UFC, Amanda Nunes anuncia fim da aposentadoria: 'quero meu cinturão de volta'

Uma das maiores lendas da história do UFC, a lutadora brasileira Amanda Nunes, a “Leoa”, anunciou o fim da aposentadoria. Longe do octógono desde junho de 2023, a baiana reafirmou o desejo de lutar e voltar a competir para recuperar os dois cinturões que tinha quando estava ativa, sendo campeã e dona de recordes na modalidade no peso-galo e peso-pena, categoria que foi extinta pela organização.

Após ser indicada ao Hall da Fama, a atleta de 36 anos revelou acompanhar o esporte e projetou encarar a vencedora do duelo entre Kayla Harrison (EUA) e Julianna Peña (EUA), em 7 de junho.

“Estou aberta, Kayla ou Julianna, quero meu cinturão de volta (do peso-galo). Vou lutar para isso. Sou movida a desafios, gosto de desafios na minha vida. A Kayla é forte pra caramba, eu quero ela. Julianna pode ser, beleza, já lutei duas vezes, luto de novo. Mas Kayla é forte, é uma menina que está chegando agora, que está num patamar bom, tem um judô bom, tem uma luta agarrada muito boa, está evoluindo também no striking. Estou pronta para qualquer uma das duas. É sério isso”. Amanda Nunes Lutadora do UFC

Na retomada da carreira, a expectativa de Amanda Nunes é retomar o título e defendê-lo no card principal. Logo, a volta aos octógonos não é uma exibição, mas um plano mais longevo de lutas.

Carreira de Amanda Nunes

A “Leoa” fez história no UFC com a conquista de dois cinturões. Com um técnica de luta versátil e muito agressiva, a brasileira foi campeã do peso-galo em 2016 e defendeu cinco vezes o cinturão com sucesso, perdendo o posto para Julianna Peña (EUA) apenas em 2021. No ano seguinte, venceu a revanche e o manteve contra a desafiante Irene Aldana (MEX) em sua luta de despedida.

Durante o período, também se aventurou no peso-pena, quando conquistou o cinturão em 2018 ao nocautear a compatriota Cris Cyborg. Depois disso, venceu duas lutas e se aposentou com o título.

A lutadora é dona de diversos feitos no UFC, como a sequência de vitórias na categoria dos galos e também o maior número de nocautes e finalizações na divisão. Além disso, foi a primeira campeã de duas divisões a defender ambos os cinturões simultaneamente na história do UFC.