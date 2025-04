Goleiro Rayr, do Maracanã, desabafa após resultado contra o Internacional: 'fomos desrespeitados'

O goleiro Rayr, do Maracanã, desabafou na entrevista pós-jogo na derrota por 1 a 0 contra o Internacional nesta terça-feira (29), válido pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. Na opinião do arqueiro, houve desrespeito por parte dos comentaristas que afirmaram que o duelo se tratava de um resultado óbvio: a vitória tranquila do time gaúcho.

’Vou fazer um desabafo: quando as pessoas abrem a boca na tv que vai ser 7 a 0 e que nem precisava ter jogo, eu acho que é uma falta de respeito com nós que somos profissionais. acima de tudo, tem que ter o respeito e que não houve por parte dos comentaristas.’, declarou o goleiro.

No confronto realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Maracanã foi valente e vendeu caro a derrota, vindo a tomar o gol, que culminou na derrota pelo placar mínimo, somente nos acréscimos do segundo tempo. Na partida, o goleiro Rayr defendeu um pênalti na cobrança de Alan Patrick.

‘Nossa preparação foi muito bem feita junta com os goleiros e nosso preparador de goleiros Neto. A gente busca estudar com nossa análise de desempenho e o resultado tá aí. Tenho ajudado muito nas decisões de pênalti da minha equipe e espero continuar ajudando.’, afirmou Rayr.

O Maracanã volta a campo neste domingo (4), às 16h, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, contra a equipe do Iguatu. O duelo entre cearenses é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Já a partida de volta do confronto contra o Internacional está marcada para 22/05, às 19h, no Estádio Presidente Vargas (PV) , em jogo que o Azulão será mandante e terá que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto