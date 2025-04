Análise: Maracanã foi valente e por pouco não saiu com um resultado histórico no Beira-Rio

O Maracanã fez o jogo dentro de suas possibilidades no Beira-Rio contra o poderoso Internacional. O técnico Junior Cearense fez a estratégia certa, escalando o time em um 5-4-1, com uma linha de 5 bem compacta para segurar o ímpeto colorado.

Roger Machado poupou seus principais jogadores, como o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e os meio-campistas Bruno Henrique e Alan Patrick.

Com uma equipe ainda qualificada, o Inter tentou pressionar, mas o jogo do Maracanã foi de muita entrega tática e resiliência defensiva.

Jairo, Leandro, Wendel e Mandacaru jogaram muito bem, cortando as jogadas coloradas com precisão.

Legenda: O Maracanã fez um jogo de muita organização defensiva e entrega contra o Colorado Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Claro que em algum momento do jogo, o time precisou recorrer as faltas, algo natural para quem se defende.

Rogério e Michel também foram bem na proteção no meio campo.

E o goleiro Rayr, quando precisou fez uma bela defesa em chute de Aguirre e pegou um pênalti de Alan Patrick.

Ofensivamente, era complicado cobrar que o Maracanã criasse muito, e as funções defensivas de Davi Torres e Bravo eram claras. Eles fizeram bem a recomposição defensiva e até escaparam algumas vezes ao ataque.

Não é fácil segurar o Inter por quase 90 minutos no Beira-Rio, com qualidade que a equipe colorada tem. É um time de grande investimento, de Libertadores e que possui jogadores de Seleções nacionais, com Enner Valência que fez ótimo duelo com Wendel Araújo.

O Maracanã merece todos os elogios por ter feito um jogo digno e de aplicação contra o Inter. Se o time tem chances no PV no dia 22?

No futebol tudo é possível, até pelo placar mínimo no confronto. Mas, como precisará de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis, a equipe de Junior Cearense precisará se expor, tornando o jogo com outra característica.

Mas independente se conseguirá a classificação, a Copa do Brasil do Maracanã é digna de aplausos, em sua primeira participação da história, estando na 3ªFase.