Internacional x Maracanã pela Copa do Brasil: veja horário, palpites e prováveis escalações

O Maracanã entra em campo nesta terça-feira (29), contra o Internacional, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. O Alvianil chegou até a atual fase logo em sua primeira participação na competição.

Nas fases anteriores, o Maracanã eliminou Ferroviário e Ceilândia, ambos no Domingão, em Horizonte, e nas cobranças de pênalti.

O Colorado, como um dos representantes do país na Libertadores, só iniciou a competição na 3ª Fase.

Palpites

inter@

Onde assistir

SporTV e Premiere

Como chegam as equipes

O Maracanã está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e empatou os dois jogos que fez. Na estreia, ficou no 2x2 fora de casa com o Tocantinópolis, e no último sábado, empatou em 0 a 0 com o Maranhão, do Almir Dutra, em Maracanaú.

O time do técnico Júnior Cearense, decidirá a vaga no Presidente Vargas, no dia 22, às 19 horas.

O Colorado vem de boa vitória diante do Juventude por 3 a 1 pela Série A no último sábado, no Beira-Rio, quebrando uma incômoda sequência de 4 jogos sem vencer.

O técnico Roger Machado deve poupar alguns titulares com mais 'minutagem', priorizando a Série A e Libertadores. Assim, o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei, os meio-campistas Bruno Henrique e Alan Patrick, além do atacante Wesley, devem ser poupados.

Prováveis escalações

INTERNACIONAL:

Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Victor Gabriel e Ramon; Fernando (Ronaldo) e Thiago Maia; Vitinho, Romero e Gustavo Prado (Vitinho); Valencia (Wesley). Técnico: Roger Machado.



MARACANÃ:

Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker Souza e Jair Berlitz; Davi Torres, Ronaldo e Matheus Taumaturgo. Técnico: Junior Cearense.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Daniella Coutinho Pinho (BA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)