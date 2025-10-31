A lenda do MMA publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (18)
É a primeira vez que o lutador de renome mundial vêm à capital cearense
Iasmin bateu Angela Hill após 3 rounds por decisão unânime
Lutador foi acusado de sequestrar e violentar sua esposa na Flórida
Jon Jones se aposenta do UFC aos 37 anos com 12 defesas de cinturão e muitas polêmicas
A atleta de 36 anos se aposentou em junho de 2023
Após três defesas de cinturão bem sucedidas, o brasileiro perdeu para o russo
Evento acontece neste sábado (8)
Evento acontece neste sábado (8) no Estados Unidos
Colorista de cabelos acusava lutador de estupro em hotel irlândes em dezembro de 2018