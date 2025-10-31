Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Vitor Belfort aparece com o rosto inchado

Jogada

Vitor Belfort aparece com rosto inchado, mas explica: 'implante capilar'

A lenda do MMA publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (18)

Redação 18 de Outubro de 2025

Jogada

Renzo Gracie realiza seminário de jiu-jitsu inédito em Fortaleza no dia 1º de setembro

É a primeira vez que o lutador de renome mundial vêm à capital cearense

Redação 28 de Agosto de 2025

Jogada

Cearense Iasmin Lucindo vence americana pelo UFC Vegas 109

Iasmin bateu Angela Hill após 3 rounds por decisão unânime

Redação 10 de Agosto de 2025
lutador

Jogada

Ex-lutador do UFC, cearense Godofredo Pepey é preso por violência doméstica nos Estados Unidos

Lutador foi acusado de sequestrar e violentar sua esposa na Flórida

Ian Laurindo* 02 de Julho de 2025
Jon Jones em ação pelo UFC em 2024

Jogada

Lenda do UFC, Jon Jones se aposenta aos 37 anos

Jon Jones se aposenta do UFC aos 37 anos com 12 defesas de cinturão e muitas polêmicas

Estadão Conteúdo / Diário do Nordeste 22 de Junho de 2025
Amanda Nunes comemora título do UFC e exibe dois cinturões obtidos na modalidade

Jogada

Lenda do UFC, Amanda Nunes anuncia fim da aposentadoria: 'quero meu cinturão de volta'

A atleta de 36 anos se aposentou em junho de 2023

Alexandre Mota 13 de Abril de 2025

Jogada

Poatan é derrotado por Ankalaev e perde reinado nos meio-pesados no UFC

Após três defesas de cinturão bem sucedidas, o brasileiro perdeu para o russo

Agência Estado / Diário do Nordeste 09 de Março de 2025

Jogada

UFC 313 com Alex Poatan x Magomed Ankalaev: horário, onde assistir e card completo

Evento acontece neste sábado (8)

Redação 08 de Março de 2025
Iasmin Lucindo comemora vitória no UFC 307

Jogada

UFC 313: Cearense Iasmin Lucindo x Amanda Lemos: horário e onde assistir

Evento acontece neste sábado (8) no Estados Unidos

Redação 08 de Março de 2025
Conor McGregor terá que pagar 250 mil euros à Nikita Hand

Mundo

Conor McGregor é condenado por agressão sexual e terá que pagar R$ 1,5 milhão à vítima Nikita Hand

Colorista de cabelos acusava lutador de estupro em hotel irlândes em dezembro de 2018

Diário do Nordeste / AFP 22 de Novembro de 2024
