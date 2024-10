Cearense Iasmin Lucindo brilha no UFC 307 e vence luta mais importante da carreira

O UFC 307 não contou apenas com o brilho de Alex Poatan. A cearense Iasmin Lucindo, fortalezense e cria do bairro Genibaú, se destacou no evento disputado na madrugada de sábado para domingo, em Salt Lake City (EUA), e venceu a luta mais importante da carreira contra a compatriota, a gaúcha Mariana Rodriguez.

O triunfo veio a partir da decisão dos juízes, que consideraram que Lucindo foi mais contundente no combate e mereceu a vitória. Atual 14º no ranking do peso-palha, ela competiu contra uma lutadora número 6 do ranking e conseguiu a vitória mais importante da sua trajetória na organização.

Com isso, Iasmin pode figurar, pela primeira vez, no top-10 do UFC, já se estabelecendo entre as principais combatentes e também subindo degraus rumo a um possível confronto por cinturão.

Oriunda da periferia de Fortaleza, Iasmin Lucindo viu nas artes marciais a oportunidade de lutar contra as dificuldades da vida e vem traçando uma trajetória vencedora e inspiradora.

Veja também Jogada Alex Poatan 'destrói' rosto de americano, mantém cinturão no UFC e quebra recorde