Abel volta a criticar calendário e Palmeiras fará apenas um treino antes do jogo contra o Ceará

Adversário do Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil, o Palmeiras irá enfrentar mais uma sequência de jogos fora de casa e deve ter somente um treino antes de confronto contra o Vovô. O treinador do Alviverde, Abel Ferreira, voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro. Ceará e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (30), às 19h30.

"Olha, esse é o pior ano de todos em relação a calendário, mas temos que jogar com ele, todo mundo vai ter que lidar com isso, as viagens e sorteios foram o que vieram, ninguém fez isso porque queria, vamos manter a rotina, tentar recuperar todo mundo, estar o mais fresco possível para enfrentar adversários, viagens, noites mal dormidas, o clima e por ai vai", comentou o técnico português.

A equipe paulista enfrentou recentemente uma sequência de jogos fora de casa contra Internacional e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, além de pegar o Bolívar, pela Libertadores, conquistando três vitórias seguidas. No último domingo (27), o Palmeiras teve um "descanso" ao jogar em casa, no Allianz Parque, contra o Bahia, no qual foi derrotado.

Os jogadores devem ganhar folga nesta segunda-feira (28) e terão somente a terça-feira (29) para treinar antes do confronto de ida contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Após a partida, o Palmeiras terá o Vasco, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores.

Em coletiva, depois do sorteio que definiu o Ceará como adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, Abel lamentou o embate contra o Alvinegro e falou sobre "azar" no resultado.

"Quem foi que foi tirar a bola? (referindo-se às bolinhas do sorteio) Todos os anos é a mesma coisa. Tem que ver se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos ele tira a bola errado. Ele tá dando azar pro Palmeiras", brincou Abel.

Legenda: Abel Ferreira fala sobre "transpirar parado" em Fortaleza Foto: Ismael Soares / SVM

Talvez a lamentação, além do fato de que o Ceará era o único time do pote 2 a disputar a Série A, também pode ter sido por conta do desgaste da viagem à capital cearense e do clima pesado, que já foi motivo de ressalva do treinador sobre jogar em Fortaleza.