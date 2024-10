Alex Poatan 'destrói' rosto de americano, mantém cinturão no UFC e quebra recorde

A jornada espetacular do brasileiro Alex Pereira Poatan continua com tudo no Ultimate Fight Championship (UFC). O lutador brasileiro manteve mais uma vez o cinturão ao nocautear o americano Khalil Rountree na luta principal do UFC 307, disputado em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

Poatan até foi surpreendido pelo adversário nos dois primeiros rounds, quando recebeu mais golpes e não conseguiu reagir.

Mas, a partir do terceiro round, acordou no confronto e começou a dominar os principais golpes, até que no quarto round, conectou um direto ainda mais contundente no adversário, que andou para trás.

Acuado, Rountree levou vários golpes de Poatan, desde joelhadas, socos, até que a luta foi interrompida o combate finalizado.

Recorde quebrado

Alex Pereira se tornou o primeiro lutador na história do UFC a defender por três vezes o cinturão em uma mesma temporada. O fez em em apenas 175 dias, quebrando o recorde anterior de Ronda Rousey, que havia defendido seu título três vezes em 189 dias.

Veja também Jogada Cearense Iasmin Lucindo brilha no UFC 307 e vence luta mais importante da carreira

José Aldo perde

O brasileiro José Aldo acabou derrotado pelo norte-americano Mario Bautista na decisão dividida dos jurados na noite deste sábado pelo peso-galo no card principal do UFC 307.

Aldo mostrou na segunda luta de seu retorno ao UFC que seus socos e agressividade em pé seguem afiadas, mas faltou ao brasileiro abusar dos chutes baixos que marcaram sua carreira.

Veja os resultados do UFC 307

Card principal

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Julianna Peña venceu Raquel Pennington por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mario Bautista venceu José Aldo por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Dolidze venceu Kevin Holland por nocaute técnico aos 5m00s do 1° round

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kayla Harrison venceu Ketlen Vieira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Card Preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joaquin Buckley venceu Stephen Thompson por nocaute aos 2m17s do 3° round

Peso-palha (até 52,1 Kg): Iasmin Lucindo venceu Marina Rodriguez por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Alexander Hernandez venceu Austin Hubbard por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)

Peso-médio (até 83,9 Kg): César Almeida venceu Ihor Potieria por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ryan Spann venceu Ovince Saint Preux por finalização (guilhotina) a 1m35s do 1° round

Peso-palha (até 52,2 Kg): Tecia Pennington venceu Carla Esparza por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Court McGee venceu Tim Means por finalização (mata-leão) aos 3m19s do 1° round