Brasil x Espanha na Copa do Mundo de futebol de areia: horário, onde assistir e palpites

O Brasil entra em campo para enfrentar a Espanha nesta quinta-feira (8), às 13h30, pelas quartas de final da Copa do Mundo de futebol de areia. O jogo será na Paraside Arena, em Vitória, capital de Seychelles, ilha no oceano índico.



A Seleção Brasileira vai em busca do heptacampeonato após uma fase de grupos perfeita, com 100% de aproveitamento. O Brasil estreou vencendo El Salvador por 3 a 1. Na segunda rodada, garantiu a classificação antecipada ao bater a forte equipe italiana por 2 a 1. Para fechar a primeira fase, goleou Omã por 11 a 1, registrando a maior goleada desta edição da competição. Os gols da Canarinho foram marcados por Catarino (3), Brendo (2), Benjamin Jr. (2), Edson Hulk, Rodrigo, Thanger e Mauricinho.



Quem passar de Brasil e Espanha enfrenta o vencedor do confronto entre Portugal e Japão, que se enfrentam por uma vaga na semifinal.

ONDE ASSISTIR

Sportv



PALPITES