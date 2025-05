Brasil vence El Salvador por 3 a 1 na estreia da Copa do Mundo de futebol de areia

O Brasil venceu El Salvador por 3 a 1 na estreia da Copa do Mundo de futebol de areia. As equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (2), na cidade de Vitória, em Seychelles, na África. Rodrigo, Thanger e Lucão marcaram para a Canarinho, enquanto Heber Ramos descontou para o time salvadorenho.

O primeiro gol do Brasil veio com seis minutos para o fim do primeiro tempo. Após boa tabela, Thanger escapou da marcação e a bola ficou para Rodrigo mandar para o gol. Em jogada ensaiada, Heber empatou no início do segundo período. Com nove minutos para o fim, o camisa 8 fez o segundo do Brasil de bicicleta. Pouco depois, foi a vez de Lucão selar o resultado em 3 a 1.

"Por se tratar de uma estreia, já sabíamos que seria difícil. Mas conseguimos lidar com tranquilidade, independentemente de termos tomado um gol. Isso mostra nossa força, nosso nível de concentração, e abrimos vantagem no final para sair com os três pontos. Brasil é assim: toda bola é para ganhar oportunidade e, se tiver oportunidade, botar na caixinha. Espero fazer uma próxima partida muito boa contra a Itália e somar mais três gols", afirmou Danilo, capitão do Brasil, em entrevista ao site da Fifa.

Maior campeão da disputa, o Brasil agora está em segundo lugar do Grupo D, que ainda tem Itália e Omã. O próximo desafio será contra o time europeu, às 12h (de Brasília), do domingo. Durante a manhã, os italianos venceram a seleção asiática por 7 a 4.