UFC 307 Poatan x Rountree: confira horário, onde assistir ao vivo e o card completo

A noite deste sábado (5) será de muita ação e emoção no UFC 307, que será realizado em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Com direito a duas disputas de cinturão, tem brasileiro que defenderá o topo da categoria. Alex Poatan tenta manter a hegemonia entre os meio-pesados (até 92,9 Kg) em duelo com o norte-americano Khalil Rountree.

O brasileiro tentará fazer sua terceira defesa de cinturão, e vai encarar um adversário que está invicto há cinco lutas. O evento inicia às 19h30min (de Brasília), com o card preliminar, e o card principal tem previsão para começar às 23h.

Além de Poatan, há outra disputa por cinturão em jogo: Raquel Pennington e Julianna Peña decidem a campeã no peso-galo (até 61,2 Kg) feminino.

Outro brasileiro que estará em ação é José Aldo. Ele vai encarar Mario Bautista no Peso-galo (até 61,2 Kg) em sua segunda luta após o retorno de sua aposentadoria. Aos 38 anos, um dos maiores nomes da história do MMA quer retomar o protagonismo para tentar voltar a ser campeão.

Onde assistir ao UFC 307 ao vivo?

O card completo do UFC 307 terá transmissão para o Brasil pelo UFC Fight Pass, sistema de pay-per-view via streaming da companhia de Dana White, com as preliminares começando às 19h30min (de Brasília) e o card principal às 23 horas.

O canal do UFC no YouTube transmitirá as três primeiras lutas do card preliminar gratuitamente.

Já o Canal GOAT, também no YouTube, transmitirá todas as 7 lutas do card preliminar de maneira gratuita.

Veja o card completo do UFC 307:

Card principal (às 23h):

Ketlen Vieira x Kayla Harrison - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Roman Dolidze x Kevin Holland - Peso-médio (até 83, 9 Kg)

José Aldo x Mario Bautista - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Raquel Pennington x Julianna Peña - Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg)

Alex Poatan x Khalil Rountree Jr - Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Card preliminar (às 19h30):

Court McGee x Tim Means - Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Carla Esparza x Tecia Pennington - Peso-palha (até 52,2 Kg)

Ryan Spann x Ovince Saint Preux - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

César Almeida x Ihor Potieria - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Austin Hubbard x Alexander Hernandez - Peso-leve (até 70,3 Kg)

Marina Rodriguez x Iasmin Lucindo - Peso-palha (até 52,1 Kg)

Stephen Thompson x Joaquin Buckley - Peso meio-médio (até 77,1 Kg)