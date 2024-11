Carlos Prates dá nocaute brutal no UFC Vegas 100 e emenda quarta vitória em 2024

Carlos Prates venceu Neil Magny na luta principal e já vai entrar no ranking da categoria meio-médio (até 77,6kg) em mais uma edição do UFC. O paulista, que está há apenas um ano na organização, tem quatro vitórias em quatro lutas. O evento ocorreu neste sábado (9), no Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O brasileiro nocauteou o adversário americano, número 15 do ranking, aos 4 minutos do primeiro round. Prates foi contratado via Contender Series em agosto de 2023. Neste ano, ele acumula quatro vitórias. O brasileiro venceu Trevin Giles, Charles Radtke, Li Jingliang e Neil Magny.

Prates ainda desafiou o australiano Jack Della Maddalena, quarto no ranking, para um confronto no UFC 312, em Sidney, no dia 8 de fevereiro do próximo ano. Outro possível rival citado na entrevista após a vitória foi Geoff Neal, décimo na categoria.