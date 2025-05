Botafogo/PB x Floresta pelo Brasileiro da Série C: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (11), o Floresta enfrenta o Botafogo/PB, às 16h30, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

O Verdão da Vila é o 13º colocado com 4 pontos e vem reagindo na competição. Depois de duas derrotas seguidas (Caxias e Londrina), empatou com o Anápolis (0x0 fora) e venceu o Retrô por 1 a 0 no Domingão, em Horizonte (CE) na rodada anterior.

O Belo faz campanha semelhnate, estando em 9º com 5 pontos. A equipe vem de derrota para o Guarani de Campinas por 2 a 1 no Brinco de Ouro, mas tinha largado bem ao vencer o Confiança (3x0), e empatado com ABC e Náutico, ambos por 0x0.



Palpites

inter@

Prováveis escalações

Botafogo-PB:

Michael Fracaro; Erick (Lucas Lopes), Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, JP Iseppe e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Henrique Dourado e Gabriel Honório. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Floresta:

Dalton; Mateus Ludke, Ícaro, Vitão, Thomas Kayck e Furlan; Pablo, Guilherme e Ruan; Thiaguinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior.