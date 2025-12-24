Caem e voltam? Relembre como foram as campanhas de Ceará e Fortaleza no ano seguinte ao rebaixamento

A dura realidade da Série B bateu na porta de Ceará e Fortaleza. Rebaixados na última rodada da Série A de 2025, quando o Vovô perdeu para o Palmeiras e o Leão perdeu para o Botafogo, no dia tido como o mais triste do futebol cearense, as equipes cearenses vão ter que não somente superar o baque do descenso, como também, a dificuldade de retornar à elite nacional após a queda. Na história, o Fortaleza só conseguiu realizar o feito, de fato, uma vez, enquanto o Ceará, nenhuma.

Ao trazer o recorte de rebaixamento da Série A, os times cearenses figuram entre os que mais foram rebaixados. O Leão, ao todo, foi rebaixado da elite cinco vezes - tendo caído nos anos de 1983*, 1993, 2003, 2006 e 2025. Já o Ceará, uma vez menos que o rival, acumula quatro quedas - sendo estas nos anos de 1993, 2011, 2022 e 2025. O Tricolor também acumula os descensos nos anos de 1994 e 2009 para a Série C, nos quais tanto em 1995 quanto 2010, não conseguiu voltar para a Série B.

CEARÁ NUNCA SUBIU LOGO DEPOIS QUE CAIU

Para os torcedores Alvinegros supersticiosos, é uma má notícia. De fato, o Ceará nunca conseguiu o acesso uma temporada depois que caiu. Para ter uma noção, nos anos seguintes que o Ceará foi rebaixado, tendo o de 2025 sido este o quarto da sua história, o Vozão sequer chegou perto do acesso nas campanhas dos anos de 1994, 2012 e 2023.

Legenda: Ceará na Série B em 2023. Time terminou a campanha sem conquistar o acesso no seguinte a queda Foto: Kid Júnior

Visando a quebra deste tabu, por exemplo, o Ceará foi no mercado de treinadores e oficializou, logo depois da saída de Léo Condé, a contratação de Mozart para ser o treinador da equipe em 2026. O comandante de 46 anos conseguiu dois acessos seguidos à Série A nos anos de 2024 e 2025, com Mirassol e Coritiba respectivamente, tendo conquistado, inclusive, o título da segunda divisão com o clube paranaense.

ANO QUE O FORTALEZA CONQUISTOU O “BATE-VOLTA”

Após subir em 2002, o Leão foi mal na elite nacional no ano de 2003. Sendo rebaixado também na última rodada, o Leão caiu na vice-lanterna da competição com 49 pontos, após perder por 2 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas.

Legenda: Ronaldo Angelim no gol que deu o acesso ao Fortaleza em 2004 Foto: José Leomar

Em 2004, o Leão voltou para a elite em uma campanha improvável. Em um grupo com Bahia, Brasiliense e Avaí, o Fortaleza foi para a última rodada do quadrangular final da Série B, com poucas chances de acesso e dependendo de uma combinação de resultados. Para se ter uma noção da dificuldade do acesso, o Tricolor precisava ganhar e torcer contra o time baiano, que jogava em Salvador, contra o Brasiliense. Em roteiro dramático, o Leão venceu o time catarinense por 2 a 0 com gols de Marcelo Lopes e Ronaldo Angelim, enquanto na Bahia, o jogo terminou 3 a 2 para o Jacaré, confirmando o acesso histórico do Leão.

CAMPANHAS APÓS A QUEDA DA SÉRIE A DE CEARÁ E FORTALEZA

Ceará caiu em 1993

Em 1994, foi eliminado na segunda fase da competição, antes das semifinais. Na ocasião, subiram os dois finalistas: Goiás e Juventude

Fortaleza caiu 1993

Em 1994, diferente do rival, foi eliminado ainda na primeira fase da Série B, ficando em 6º e último lugar do Grupo A, com 6 pontos.

Fortaleza caiu em 2003

Em 2024, o Leão conquistou o acesso de volta à Série A na última rodada, após vencer o Avaí no Castelão e contar com a vitória do Brasiliense sobre o Bahia.

Fortaleza caiu em 2006

Em 2007, o Tricolor ficou em 5º lugar na tabela, com 56 pontos, três a menos que o Vitória, 4°lugar e que conquistou o acesso.

Ceará caiu em 2011

Em 2012, o Vovô ficou na 11ª posição da Série B, com 47 pontos conquistados, ficando a 24 de diferença para o Vitória, 4° lugar e que conquistou o acesso na ocasião, com incríveis 71 pontos.

Ceará caiu em 2022

Em 2023, apesar da conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste, o Alvinegro amargou novamente a 11ª colocação, com 50 pontos, 14 a menos que o Atlético Goianiense, 4° lugar do torneio e que subiu com 64 pontos.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto