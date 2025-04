Moisés sofre lesão após empurrão de Deyverson em comemoração no Fortaleza

O atacante Moisés caminhou da êxtase para a tragédia no empate em 0 a 0 do Fortaleza com o Internacional, neste domingo (13), na Arena Castelão, pela Série A de 2025. Ao festejar um golaço de voleio aos 4 minutos do 2º tempo, recebeu um empurrão do companheiro Deyverson e sofreu lesão. O detalhe: o lance ainda foi anulado por impedimento.

Logo após celebrar junto do elenco leonino, o camisa 21 começou a andar com dificuldades e falou para os médicos do clube que “o Deyverson empurrou”, pedindo então uma substituição imediata.

No lugar, o técnico Juan Pablo Vojvoda acionou Marinho. No momento das mexidas, no entanto, o juiz Flávio Rodrigues de Souza (SP) invalidou o lance após a checagem do árbitro de vídeo (VAR), que apontou para uma posição irregular de Pikachu ainda na origem da jogada ofensiva do Fortaleza.

Resposta de Deyverson

Legenda: Além do "fogo amigo" com Moisés, o atacante Deyverson ainda recebeu cartão amarelo por reclamação Foto: Davi Rocha / SVM

Em entrevista para a CazéTV, no YouTube, o atacante Deyverson admitiu que empurrou Moisés e revelou torcida para a contusão ser apenas um desconforto muscular.

"Eu acho que ele já estava carregado um pouco (no músculo). Eu nunca lesionei ninguém na minha carreira, nunca, mas peço a Deus que não aconteça nada, tenha sido apenas um desconforto. Na comemoração, eu dei um tranco nele, ele não escorregou, foi tentar segurar e sentiu essa 'fisgada', mas creio que não será nada não, só um músculo carregado, vamos para a próxima", declarou em tom de brincadeira.

Deste modo, Moisés precisou sair do jogo devido ao “fogo amigo” e o placar ainda não foi mantido sem gols. O próximo compromisso tricolor é quarta-feira (16), quando enfrenta o Vitória-BA, às 21h30, no Barradão/BA.