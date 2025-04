Condé lamenta derrota do Ceará e mais jogadores no DM: 'acaba mexendo muito na equipe'

O Ceará sofreu a 1ª derrota na Série A de 2025 neste sábado (12). No Alfredo Jaconi/RS, o Vovô perdeu por 2 a 1 para o Juventude, de virada, após abrir o placar com Aylon - os gols dos donos da casa foram de Mandaca e Matheus Babi. Em coletiva, o técnico Léo Condé lamentou o resultado e a queda de rendimento no 2º tempo do jogo.

"Acho que a gente fez um bom 1º tempo, bem equilibrado, talvez com o Juventude teve um pouco mais de posse de bola, mas a gente conseguiu boas transições, bons contra-ataques, criamos boas situações de gols, o Éder cabeceou uma bola próxima, mas no 2º tempo, o Juventude voltou um melhor, eu não acho que foi o 2º tempo todo, mas no momento que esteve um pouco melhor entre 10 e 15 minutos, tivemos também duas chances com Aylon, que errou uma cabeçada, depois se precipitou um pouco na jogada, faz parte, teve tranquilidade para fazer o 1º gol (do jogo). Depois em um erro nosso de marcação, que normalmente a gente não erra, abriu um pouco o espaço entre lateral e zagueiro, o Juventude fez 2 a 1 no momento em que os jogadores foram se desgastando, e a gente tem sofrido um pouco com a perda de jogadores importantes. Já vinha jogando sem o Pedro Henrique e o Richardson, no último jogo perdemos o Fernandinho, aí ao longo da semana perdemos o Mugni e o Matheus Bahia, o reserva imediato também perdemos, que é o Nicolas, então teve que improvisar um zagueiro ali. É um contexto que atrapalha, mas não serve de desculpa, são situações, o campeonato é difícil, qualquer equipe que vir jogar aqui no Alfredo Jaconi vai ter dificuldade". Técnico do Ceará Léo Condé

Na avaliação do comandante, a falta de peças importantes do elenco foi determinante para o placar. A equipe tem seis jogadores no departamento médico: os laterais-esquerdos Nicolas (lesão no adutor coxa direita) e Matheus Bahia (desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda); o meia Lucas Mugni (pubalgia); além dos atacantes Bruno Tubarão (transição), Pedro Henrique (transição) e Fernandinho (pós-operatório de cirurgia para tratamento de luxação acromioclavicular do ombro).

"Acaba mexendo muito na equipe, perdemos muitos atletas por lesão, o aspecto de conjunto hoje foi o fator determinante para que a gente não conseguisse fazer um jogo como sempre a gente faz", destacou.

Com o resultado, o Vovô se manteve com quatro pontos na tabela de classificação após três partidas, ocupando a 6ª posição no momento. O próximo compromisso é na terça-feira (15), quando enfrenta o Vasco, na Arena Castelão, às 21h30, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Assista a coletiva do técnico Léo Condé, do Ceará