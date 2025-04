Floresta perde para Caxias fora de casa na estreia na Série C

O Floresta perdeu para o Caxias-RS por 1 a 0, neste domingo (13), pela estreia na Série C do Brasileiro de 2025. No estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, o resultado foi definido com gol de Willen Mota.

Em campo, o Lobo da Vila Manoel Sátiro entrou em campo no esquema 5-4-1 e equilibrou as ações, mas produziu pouco ofensivamente. O gol sofrido foi aos 33 minutos do 2º tempo após uso da nova regra do futebol: o goleiro alviverde Dalton demorou mais de oito segundos para a reposição da bola, limite estabelecido, e gerou escanteio aos gaúchos, que usaram a cobrança para mudar o placar.

O próximo duelo do Floresta é domingo (20) contra o Londrina, às 16h, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 2ª rodada. O Caxias joga no mesmo dia e horário, mas contra o Confiança, no Batistão/SE.