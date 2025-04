Pikachu diz que Fortaleza pode jogar melhor e lamenta empate: ‘dois pontos perdidos em casa’

O Fortaleza empatou sem gols com o Internacional, neste domingo (13), na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro de 2025. Apesar de seguir invicto na competição, o time cearense volta a ficar na igualdade após o empate com o Mirassol em 1 a 1 na rodada anterior. O resultado em casa foi lamentado pelo ala Yago Pikachu.

"Lamentamos os dois pontos perdidos em casa. Sabemos da nossa força aqui, ano passado não perdemos e queremos muito manter essa invencibilidade no Brasileirão o maior tempo possível. Enfrentamos um grande adversário, que vai brigar pelo título, então não tem muito tempo para lamentar, é treinar e descansar porque quarta-feira tem outro jogo pelo Brasileirão e a gente precisa pontuar para ficar na parte de cima da tabela", declarou.

Com o placar, o Fortaleza chegou aos cinco pontos em nove disputados na Série A, ocupando então a 7ª posição. Pikachu ressaltou então que o rendimento pode melhorar.

"A gente tem condição de dar o que o nosso torcedor espera, temos peça e temos trabalho. Algumas vezes as coisas não dão certo, é natural uma oscilação no futebol, e uma vitória traz tranquilidade e confiança. Quando não aparece (a vitória), tem mais dificuldade em algumas coisas. A gente lamenta não ganhar em casa, o objetivo é sempre ter os com três pontos, mas é ir atrás desse pontos perdidos agora fora de casa", complementou.

O próximo compromisso tricolor é quarta-feira (16), contra o Vitória-BA. A bola rola às 21h30, no Barradão/BA, pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro.