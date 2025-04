Maringá/PR x Atlético-MG pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Maringá e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30, no estádio Willie Davids, em Maringá (PR), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

Nas fases anteriores, o Maringá passou por Juventude (1x0) e União-TO (4x2). Já o Galo, passou por Tocantinópolis (2x0) e Manaus (4x1).

O jogo de volta será no dia 21, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Palpites

Onde assistir

Prime Video, SporTV, Premiere

Como chegam as equipes

O Maringá está na Série C e começou bem o torneio. Está em 3º, com 7 pontos em 3 rodadas. A equipe venceu Guarani-SP (2x3), São Bernardo-SP (1x0) e empatou com o Londrina (1x1). A equipe é a campeã paranaense de 2025.

Já o Atlético/MG, faz uma campanha ruim na Série A em 6 rodadas e tem apenas 6 pontos. Vem de um empate em 2 a 2 com o Mirassol fora de casa. Na Sul-Americana, também faz campanha decepcionante, com apenas 5 pontos em 3 rodadas em um grupo com Caracas, Cienciano e Iquique/CHI.

Prováveis escalações

Maringá:

Rafael William; Tito, Vilar, Max Miller; Cristovam, Evanderson, Negueba, Buga, Léo Ceará; Matheus Moraes, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho.

Atlético-MG:

Everson; Natanael, Rômulo, Vitor Hugo, Caio Paulista (Junior Alonso); Rubens, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca