Fortaleza x Internacional: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pela terceira rodada do Brasileirão, Fortaleza e Internacional se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 20h deste domingo (13). O Tricolor de Aço quer vencer mais uma vez jogando em casa, após empatar com o Mirassol em 1 a 1 no último dia 6, em São Paulo. O Leão chega para o duelo depois de uma partida conturbada no Chile com o Colo-Colo, que foi paralisada aos 24 minutos do 2º tempo, após invasão da torcida chilena.

O Internacional chega invicto para o jogo, porque ainda não perdeu em 2025. São 16 jogos, com 11 vitórias e cinco empates. A equipe venceu duas vezes pelo placar de 3 a 0 em competições diferentes: contra o Cruzeiro, pela Série A e o Atlético Nacional, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O confronto entre o Tricolor e o Colorado já aconteceu 26 vezes. No total, foram 9 vitórias do Fortaleza, 5 empates e 12 triunfos do Internacional. Jogando na Arena Castelão, foram 13 jogos, no qual o Laion predominou o mando de campo, vencendo oito jogos. Além disso, tiveram quatro empates e três triunfos do Inter. O último duelo das equipes foi em dezembro de 2024, no encerramento do Brasileirão, com vitória do Fortaleza pelo placar de 3 a 0, dando ao Leão a quarta colocação geral.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Leão do Pici está há dois jogos sem vencer, já que foi derrotado pelo Racing por 3 a 0 na estreia da Libertadores, empatou com o Mirassol em 1 a 2 no Brasileirão e o resultado contra o Colo-Colo ainda é indefinido, após a partida ter sido cancelada. A equipe desembarcou na noite da sexta-feira (11) de Santiago, capital do Chile e fez um único treino no sábado (12), no Centro de Excelência Alcides Santos.

O Tricolor está na quarta colocação, com quatro pontos, mesma pontuação do Inter, com o desempate pelo número de cartões amarelos. Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, tem quatro atletas entregues ao Departamento Médico: Brítez (Entorse no tornozelo esquerdo); Breno Lopes (Fratura no antebraço direito); Tinga (Edema muscular na panturrilha esquerda) e Pochettino (Tendinite no quadril esquerdo).

Para o jogo, Vojvoda pode não ousar muito com a escalação, fazendo modificações no esquema tático, voltando ao 4-4-3, com o atacante Moisés na titularidade. Com o fechamento da janela de transferências na última sexta, o volante Rodrigo foi contratado pelo Tricolor, foi anunciado oficialmente, já está regularizado no BID e à disposição de Vojvoda.

COMO CHEGA O INTERNACIONAL

Para enfrentar o Fortaleza, o Inter do técnico Roger Machado deve chegar com modificações, foi o que deu a entender o treinador na entrevista após o jogo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores. A equipe tem quatro pontos e é líder da Série A, como critério de desempate o número de cartões amarelos.

Com um intervalo de três dias entre a partida de quinta, o jogo deste domingo e o duelo contra o Palmeiras, também pela Série A, Roger disse que a distância será o critério principal, observando quem está mais desgastado entre os atletas e poupar nomes importantes do elenco. Em 2025, o treinador ainda não escalou uma equipe alternativa.

O Diário do Nordeste listou sete atletas com mais minutagem: Braian Aguirre (titular nos 16 jogos e 1.395 minutos); Vitão (14 jogos como titular e 1.260 minutos); Bernabei (14 jogos e 1.238 minutos); Fernando (13 jogos e 1.044 minutos); Victor Gabriel (12 jogos e 1.028 minutos); Alan Patrick (12 jogos e 1.023 minutos) e Vitinho (16 jogos e 869 minutos).

Além disso, o Colorado tem uma lista de atletas lesionados: Lucca, Rochet, Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Gabriel Teixeira e Juninho, o que pode dar uma mesclagem entre titulares e reservas na onzena de Roger Machado.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Martínez, Lucas Sasha, Pol Fernández; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique e Óscar Romero; Wesley, Vitinho e Borré. Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA X INTERNACIONAL | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Arena Castelão

Data: 13/04/2025 (domingo)

Horário: 20h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima (SP)

Quarto Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)