Abel Ferreira avalia vitória do Palmeiras sobre o Ceará: ‘passamos muitas dificuldades’

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, avaliou como muito difícil a partida contra o Ceará, vencida pela equipe paulista, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O treinador comentou a dificuldade de jogar no Castelão.

“É sempre muito difícil jogar aqui. Passamos muitas dificuldades. Mas é sempre um sofrimento vir jogar aqui, por isso tudo: adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado, porque ele é igual para os dois”, avaliou Abel Ferreira.

Legenda: Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0. Foto: Kid Junior/SVM

O adversário nos encostou atrás. Houve um ou outro período no segundo tempo que conseguimos ter a bola, mais que tudo para respirar e descansar para depois ter discernimento para tomar boas decisões. Está tudo em aberto e nós vamos nos preparar quando vier o jogo de volta na nossa casa para conseguir estar na próxima fase. Abel Ferreira Técnico do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez. A partida de volta será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), no dia 22 de maio. Em caso de empate, a classificação fica com a equipe paulista.