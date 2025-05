Jogos do Ceará em maio: veja calendário com datas das partidas

O Ceará conheceu o seu calendário de jogos do mês de maio de 2025. O Vovô disputa quatro competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por duas delas: a Série A do Brasileirão 2025 e a Copa do Brasil 2025.

A expectativa é que a equipe dispute quatro jogos ao longo do mês, sendo três deles por rodadas da Série A do Brasileirão e um deles pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.

JOGOS DO CEARÁ EM MAIO