Messi escolhe 10 jogadores mais promissores do mundo; veja lista

O atacante argentino incluiu um volante brasileiro na listagem

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: O atacante Lionel Messi foi eleito sete vezes o melhor jogador do futebol mundial
Foto: AFP

Uma lista de talentos que encantam o astro argentino Lionel Messi. Essa foi a premissa de uma das patrocinadoras do atacante, eleito sete vezes o melhor do mundo, que foi questionado sobre quem são os 10 jovens mais promissores, entre homens e mulheres. E o detalhe: o volante brasileiro Andrey Santos está na lista.

Na listagem, o único do Brasil selecionado foi o meio-campo do Chelsea. Com 21 anos, foi revelado pelo Vasco e também aparece no radar do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

O curioso é que o atacante espanhol Lamine Yamal, vencedor atual do Troféu Kopa, que premia o melhor jovem do mundo, e eleito o 2º na lista da Bola de Ouro pelo desempenho no Barcelona e na seleção da Espanha, não ficou na lista. Os escolhidos receberam chuteiras especiais de Messi.

Jogadores mais promissores do mundo escolhidos por Lionel Messi

  • ATA - Nico Paz (Como-ITA | Argentina)
  • MEI - Kendry Páez (Chelsea-ING | Equador)
  • MEI - Rio Ngumoha (Liverpool-ING | Inglaterra)
  • ATA - Mohamed Kader Meite (Rennes-FRA | França)
  • MEI - Clara Serrajordi (Barcelona-ESP | Espanha) - futebol feminino
  • VOL - Brajan Gruda (Brighton-ING | Alemanha)
  • MEI - Mika Godts (Ajax-HOL | Bélgica)
  • VOL - Andrey Santos (Chelsea-ING | Brasil)
  • MEI - Lily Yohannes (Lyon-FRA | EUA) - futebol feminino
  • ATA - Rodrigo Mora (Porto-POR | Portugal)
