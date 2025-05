Pikachu admite atuação abaixo do Fortaleza contra o Vasco: 'Os gols no começo dificultaram'

O Fortaleza foi derrotado por 3x0 para o Vasco na noite deste sábado (17), em São Januário pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. Ao fim da partida, Yago Pikachu concedeu entrevista e avaliou a derrota leonina.

Ele acredita que os gols no fim de cada tempo complicaram a atuação tricolor, que Pikachu admitiu que foi abaixo dos jogos anteriores.

"Com dois minutos de jogo já estava uma zero para o adversário, então a nossa estratégia de jogo praticamente foi por água abaixo com dois minutos e no segundo tempo ocorreu o mesmo. Quando a gente tentou fazer alguma coisa diferente com um minuto, a gente tomou o segundo gol. Acho que os gols no começo dificultaram todo o nosso planejamento, nosso trabalho. Nossa partida foi abaixo dos últimos jogo. Mas isso não pode influenciar nos próximos jogos, somos maduros o suficiente para assimilar isso", afirmou o jogador".

Veja também Vladimir Marques Análise: Fortaleza paga pela desatenção defensiva e tem derrota para esquecer contra o Vasco Jogada Fortaleza perde por 3 a 0 para o Vasco e segue sem vencer fora de casa na Série A

Pikachu lamentou a derrota contra o ex-clube, por se tratar de um confronto direto:

"A gente vinha passando por um momento bem difícil e continuamos trabalhando, conseguimos reverter alguns jogos para cá. Nos últimos três, quatro jogos, conseguimos ter uma evolução em termos de rendimento e resultado o também acompanhou. Hoje foi um jogo bem difícil, sabiamos que era um confronto direto em termos de pontuação. Espero que a gente possa melhorar, continuar evoluindo, continuar trabalhando, acreditar naquilo que o nosso treinador vem passando para gente e conquistar os objetivos na frente", comentou Pikachu

O jogador afirmou que o Leão tem jogos importantes e que a equipe precisa reagir na temporada.

"Temos um jogo de Copa do Brasil, que o nosso objetivo é classificar. E depois voltar a vencer no brasileiro e com jogos dentro de casa, sabemos da nossa força também", complementou.