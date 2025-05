Análise: Fortaleza paga pela desatenção defensiva e tem derrota para esquecer contra o Vasco

O Fortaleza pagou pela desatenção defensiva e foi justamente derrotado pelo Vasco por 3x0 em São Januário pela 9ª rodada da Série A.

O Leão sofreu dois gols no ínicio de cada tempo, comprometendo o resultado no Rio de Janeiro. Assim, um tabu também foi mantido, sendo o 12º jogo contra o Vasco fora de casa e sem nenhuma vitória.

O gol sofrido aos 2 minutos do 1º tempo de Nuno Moreira, e com 54 segundos do 2º tempo de Vegetti, foram claros momentos de desatenção defensiva de uma equipe que competiu pouco.

Defensivamente ninguém se salvou. Mancuso, Gaston Àvila e Gustavo Mancha foram muito mal, assim como Rosseto (que saiu no intervalo).

Legenda: O Fortaleza até criou ao longo do jogo, mas as falhas defensivas levaram o time a derrota Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Vojvoda trocou os volantes no intervalo tirando Lucas Sasha e Rosseto para as entradas de Martínez e Pol Fernández, mas ambos mantiveram a lentidão na marcação no meio, deixando o Vasco jogar com tranquilidade.

Piton e Nuno na esquerda e Paulo Henrique e Rayan na direita foram as dobras que o Fortaleza em nenhum momento conseguiu marcar.

O Vasco se criou pelos dois setores e construiu a vitória por ali, com Vegetti decidindo de novo, aproveitando as jogadas pelos flancos.

O setor de frente do Leão até criou, com principalmente com Pochettino e Lucero, fazendo Léo Jardim trabalhar, mas o goleiro do Vasco fez nenhuma defesa magnífica a ponto de evitar um gol claro do Leão.

Marinho ainda foi expulso e atrapalhou a reação leonina, mas como Coutinho foi também pelo Vasco no mesmo momento, o jogo ficou mais aberto, mas sem que o Fortaleza esboçasse reação alguma.

A derota do Fortaleza é dura, mostra a dificuldade da equipe de jogar bem fora de casa. A equipe ainda não venceu como visitante e precisa melhorar fora de casa, se quiser fazer uma campanha além da permanência na Série A.