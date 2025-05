Floresta empata em casa com o Guarani/SP e chega ao 4º jogo invicto na Série C

O Floresta empatou em 0 a 0 com o Guarani/SP na tarde deste sábado (17), no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 6ª rodada da 1ª Fase da Série C do ampeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Verdão está em 10º com 8 pontos e chega ao 4ºjogo de invencibilidade na competição, com duas vitórias e dois empates.

Já o Guarani, campeão da Série A do Brasileiro de 1978, está no Z4 com apenas 4 pontos.

Próximo jogo

Na próxima rodada, o Floresta visita o Ituano/SP, no dia 25, às 16h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).