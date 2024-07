Torcedor que virou meme em gol do Brasil no Castelão relembra cena que chamou atenção do mundo

O torcedor do Brasil que viralizou ao comemorar o gol de David Luiz na vitória do Brasil sobre a Colômbia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, na Arena Castelão, retornou ao estádio após dez anos da imagem icônica.

“Eu saí no Fantástico e aí criou proporção. Até hoje tem uma postagem de futebol e eu estou lá aparecendo”, disse Fernan Martins, professor universitário. A sua imagem comemorando o gol até hoje circula na internet entre os amantes do futebol.

Legenda: Torcedor que virou meme em gol do Brasil no Castelão Foto: Reprodução/Globo

O Brasil vencia a Colômbia por 1 a 0, com gol marcado por Thiago Silva, aos sete minutos do primeiro tempo. Aos 23 minutos do segundo tempo, David Luiz acertou chute em cobrança de falta de longe, em um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo de 2014. A comemoração explosiva do zagueiro também ficou marcada na história.

“Foi pura emoção. Eu acho que realmente vai demorar muito para a gente ter aquela união que aconteceu naquela época no Brasil”, comentou Fernan sobre o gol de David Luiz, a vitória do Brasil e a experiência da Copa em Fortaleza.