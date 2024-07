Jogo mais importante da história do Castelão completa dez anos; veja 5 curiosidades de Brasil x Colômbia

Há dez anos, a Arena Castelão era palco de um jogo histórico: Brasil x Colômbia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014. A Seleção Brasileira venceu a partida por 2 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais daquela edição do Mundial.

Em retrospectiva, o Diário do Nordeste preparou um material especial com cinco curiosidades que marcaram aquele 4 de julho de 2014 em Fortaleza (CE), no jogo mais importante da história do Castelão, principal palco do futebol cearense.

1: HINO À CAPELA E PROVOCAÇÕES

Antes da bola rolar, os mais de 60 mil torcedores presentes na Arena Castelão protagonizaram uma grande festa. Como era tradicional em jogos da Seleção, os brasileiros cantaram o Hino Nacional à capela. Também houve quem entoasse cantos de provocação aos argentinos, com o tradicional “mil gols, só Pelé”.

Legenda: O Castelão recebeu dois jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 Foto: CID BARBOSA / DIÁRIO DO NORDESTE

2: GOL DE DAVID LUIZ

O Brasil vencia a Colômbia por 1 a 0, com gol marcado por Thiago Silva, aos sete minutos do primeiro tempo. Aos 23 minutos do segundo tempo, David Luiz acertou chute em cobrança de falta de longe, em um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo de 2014. A comemoração explosiva do zagueiro também ficou marcada na história.

Legenda: Capa do cadernos de esportes do Diário do Nordeste do dia da classificação do Brasil, em 2014 Foto: Reprodução

3: GRAVE LESÃO DE NEYMAR

Legenda: A partida também foi marcada pela grave lesão que tirou Neymar da Copa do Mundo Foto: AFP/Arquivo

A partida também foi marcada pela grave lesão que tirou Neymar da Copa do Mundo. No segundo tempo, após joelhada de Zuniga, Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar, na região da coluna. O craque da Seleção Brasileira foi conduzido ao hospital São Carlos para a realização de exames de imagem, que constataram a gravidade da lesão.

4: FRED RECEBE NOTÍCIA DO CORTE DE NEYMAR

Uma cena de bastidores também marcou a partida entre Brasil e Colômbia. Na zona mista, enquanto concedia entrevistas, o centroavante Fred foi avisado do corte de Neymar da Copa e demonstrou grande surpresa e tristeza pela lesão do companheiro, desejando força e plena recuperação ao camisa 10 da Seleção Brasileira.

5: ÚLTIMA CLASSIFICAÇÃO DO BRASIL PARA UMA SEMIFINAL DE COPA

A vitória do Brasil sobre a Colômbia no Castelão rendeu à Seleção a classificação para as semifinais da Copa do Mundo. Aquela foi a última vez em que a Amarelinha saiu vitoriosa de uma partida de quartas de final de Copa. Em 2018 e em 2022, o Brasil foi eliminado justamente nesta fase, para Bélgica e Croácia, respectivamente.