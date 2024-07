Com foco no Uruguai, Brasil treina em Las Vegas e enfrenta alta temperatura

O Brasil segue a preparação para enfrentar o Uruguai nas quartas de final da Copa América. Sob comando de Dorival Júnior, os jogadores realizaram atividade nesta quinta-feira (4). Os termômetros da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, registraram temperatura de 44ºC.

Na rodada anterior, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com a Colômbia, na Califórnia, no último duelo da fase de grupos.

Brasil e Paraguai se enfrentam neste sábado (6), a partir das 22h (de Brasília), no Estádio Allegiant Stadium. A amarelinha luta por vaga na semifinal da competição.