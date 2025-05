CBF divulga tabela da 1ª Fase da Copa do Brasil Feminina 2025; Ceará e Fortaleza estão na disputa

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta terça-feira (13), a Tabela Detalhada da Primeira Fase da Copa do Brasil Feminina 2025. O futebol cearense é representado por Ceará e Fortaleza.

As Meninas do Vozão que participam da Série A3 do Brasileiro Feminino, começam a participação na 1ª Fase, enfrentando a equipe do Rolim de Moura, de Rondônia. A estreia alvinegra será em casa, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, na quarta-feira (28), às 15h.

As Leoas, que disputam o Brasileiro Feminino da Série A2, entrarão direto na 2ª Fase.

Como será o formato da competição

Nesta edição, a 1ª Fase será composta por 32 clubes, todas do Campeonato Brasileiro Feminino A3 desta temporada. Os confrontos da 2ª Fase ocorrerão entre os 16 clubes que somarem o maior número de pontos ganhos ao final dos confrontos dentro de seus grupos na 1ª Fase e os 16 clubes oriundos do Brasileiro Feminino A2 2025).

Na fase seguinte, as 16 equipes classificadas se encontrarão com as 16 equipes oriundas do Brasileiro Feminino A1.

Em todas as fases, os duelos serão disputados em partida única. Serão 7 fases, com a decisão no dia 19 de novembro.