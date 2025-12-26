Campeão pelo Coritiba, Alex Silva celebra acerto com o Ceará e reencontro com Mozart

Primeiro reforço anunciado pelo Ceará, Alex Silva comemorou o acerto. O jogador, que foi campeão pelo Coritiba na Série B desta temporada, já iniciou as atividades remotas com o restante do time. O atleta já é conhecido de Mozart, novo técnico do Alvinegro.

“Ter trabalhado com o Mozart é muito importante para mim, afinal ele sabe das minhas características e como posso desenvolver melhor dentro de campo. Vou dar o meu melhor junto de todo grupo para que possamos criar uma família, porque isso é muito importante para o trabalho”, afirmou o lateral-direito ao site oficial do Ceará.

O atleta chegou com vínculo definitivo até o fim do próximo ano. A contratação do atleta foi, inclusive, uma recomendação do próprio treinador.

“Primeiramente é agradecer a Deus, por tudo que tem feito na minha vida e ao clube por essa oportunidade de representar um clube respeitado e tão grande dentro do futebol brasileiro. Estou muito feliz e vou dar o meu máximo, buscar trabalhar no dia a dia para, ao final da temporada, a gente comemorar tudo que a gente almeja durante o ano”, finalizou.